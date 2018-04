Pacers troeven Cavaliers af in NBA

Indiana Pacers heeft Cleveland Cavaliers in de play-offs van de NBA een gevoelige nederlaag toegebracht. De basketbalploeg uit Indianapolis maakte een achterstand van 17 punten goed en won het duel met 92-90. De Pacers namen daarmee een voorsprong van 2-1 in de best-of-seven-serie.

Bojan Bogdanovic was de topschutter bij Indiana met 30 punten. Hij nam zijn team bij de hand in het vierde kwart met 15 punten. Bij Cleveland was LeBron James op dreef met 28 punten en 12 rebounds, maar ook de vedette van de Cavaliers kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.