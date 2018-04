Titelverdedigers Brouwer en Meeuwsen onderuit

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn bij het Xiamen Open uitgeschakeld in de achtste finales. Het Nederlandse topduo verdedigde in het Chinese toernooi uit de World Tour zijn vorig jaar behaalde titel, maar verloor van de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst. Dat gebeurde in twee sets: 21-23 en 19-21.

Bij de vrouwen reikten Joy Stubbe en Marleen van Iersel tot de kwartfinales. Daarin boog het Oranje-duo voor Kelly Claes en Brittany Hochevar uit de Verenigde Staten in twee sets: 15-21 16-21. Stubbe en Van Iersel hadden daarvoor in de achtste finales wel in drie sets gewonnen van het als derde geplaatste Braziliaanse koppel Carolina Solberg Salgado/Maria Antonelli: 21-18 17-21 15-9.