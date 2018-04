Van Gorkom laat voor het eerst van zich horen

Voor het eerst sinds zijn zware ongeluk op de BMX-baan van Papendal heeft Jelle van Gorkom van zich laten horen. De 27-jarige Gelderlander plaatste zaterdag op Instagram twee filmpjes en een foto van zijn revalidatie. ,,Het wordt een lange weg, dat is zeker. Maar ik kom terug zoals iedereen van me gewend is”, schreef Van Gorkom er bij.

De winnaar van het zilver op de Olympische Spelen van Rio 2016 raakte op 9 januari zwaar gewond. Van Gorkom reed onderaan de startheuvel op hoge snelheid tegen een ketting die over de baan hing ter beveiliging. Die ketting was niet verwijderd en Van Gorkom had dat van bovenaf niet kunnen zien. Hij liep gebroken ribben op, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan zijn lever, milt en nieren. Van Gorkom werd een tijdje in kunstmatige coma gehouden. De wielerbond KNWU maakte op 22 januari bekend dat hij op eigen kracht weer was ontwaakt.

,,Mijn eerste doel is om weer normaal te functioneren, dan zal de rest langzaam volgen, zo zeggen ze”, schrijft de BMX’er. Het laatste bericht van Van Gorkom op Instagram dateerde van 5 januari, vier dagen voor zijn crash. Daarna bleef het lang stil op zijn sociale media. De KNWU liet begin maart weten dat Van Gorkom het ziekenhuis van Nijmegen had verruild voor een revalidatiecentrum in Arnhem.

,,Alle positieve steun en berichten hebben ervoor gezorgd dat ik ben waar ik ben. Ik voel me goed. Deze revalidatie wordt een hel, maar ik ben vastbesloten om weer gezond te worden”, aldus Van Gorkom, die filmpjes online zette waarop te zien is hoe hij op een hometrainer fietst en heel voorzichtig achterwaarts de trap af gaat. Zijn linkerarm lijkt hij daarbij niet te kunnen gebruiken. Voor zijn revalidatie staat tien tot twaalf maanden.