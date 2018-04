Wereldbeker vierspannen naar Maastricht

De internationale paardensportbond FEI heeft een wereldbekerwedstrijd voor de vierspannen toegewezen aan Jumping Indoor Maastricht. Het hippische evenement staat eind november op de kalender.

Met de komst van de vierspannen is Nederland komend seizoen gastheer van drie disciplines in de wereldbeker. Jumping Amsterdam (dressuur en springen) en Indoor Brabant (dressuur) hebben ook het predicaat wereldbeker.

,,Nederland is al jaren de absolute nummer één bij het mennen en nu kunnen we de beste menners van de wereld in eigen land aan het werk zien”, aldus directeur Frank Kemperman van JIM. Koos de Ronde en IJsbrand Chardon zijn de bekendste menners uit de wereldtop vierspannen.