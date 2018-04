Bendsneyder twintigste in Verenigde Staten

Bo Bendsneyder is bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten als twintigste geëindigd in de Moto2. De Nederlandse motorcoureur wacht na drie wedstrijden nog op zijn eerste punten. Eerder finishte Bendsneyder als achttiende in Qatar en als 28e in Argentinië.

De zege op het circuit in Austin ging zondag naar de Italiaan Francesco Bagnaia. De Spanjaard Alex Marquez werd tweede en de Portugees Miguel Oliveira derde.

In de WK-stand is Bagnaia de nummer één met 57 punten. Zijn landgenoot Mattia Pasini en Marquez hebben 47 punten.