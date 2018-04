Bucks na tweede zege weer naast Celtics

Milwaukee Bucks is weer in de race voor het bereiken van de volgende ronde van de play-offs in de NBA. Dankzij een zege van 104-102 op de Boston Celtics is de stand na vier ontmoetingen weer in evenwicht: 2-2. Voor Milwaukee was het de tweede winstpartij op rij.

Jaylen Brown van de Celtics was met 34 punten de meest trefzekere speler. Ook noteerde hij acht rebounds. Giannis Antetokounmpo (27 punten) en Khris Middleton (23 punten) waren belangrijk voor Milwaukee Bucks.

De vijfde wedstrijd in de best-of-sevenserie is dinsdag in Boston.