Cindy Burger heeft voor de derde keer in haar loopbaan een ITF-toernooi op haar naam geschreven. De Volendamse tennisster was de beste in Chiasso in Zwitserland, waar ze in de finale afrekende met de Roemeense Georgiana Serban: 6-7 (4) 6-4 6-3.

Burger, die op de 409e positie op de wereldranglijst staat, won eerder de toernooien van Boekarest (2013) en Perigueux (2014).