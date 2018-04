Dumoulin met goed gevoel naar Giro

Tom Dumoulin heeft een goed gevoel overgehouden aan Luik-Bastenaken-Luik. Hij kon mee tot in de finale en eindigde als vijftiende.

Voor Dumoulin was de heuvelklassieker een laatste test voor de Giro, waar de Limburger over een kleine twee weken als titelverdediger van start gaat. De afgelopen weken was hij op hoogtestage in de Sierra Nevada. ,,Daardoor miste ik net als vorig jaar een echte versnelling”, zei hij voor de camera van de NOS. ,,Maar ik voelde me beter dan vorig jaar hier. Ik ben daarom erg tevreden.”

,,Als ik hier wil winnen, dan moet ik me natuurlijk heel anders voorbereiden”, zei Dumoulin. ,,Dan moet ik niet een paar dagen voor de start terugkeren van een hoogtestage. Maar ik heb wel genoten. Dit was voor mij een goede voorbereiding. Ik ben ook niet helemaal op. Dat is ook een goed teken.”