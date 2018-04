Jungels bezorgt Quick-Step ook succes in Luik

Bob Jungels heeft Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. De Luxemburger onderstreepte nog maar eens dat Quick-Step Floors tijdens eendaagse wedstrijden met afstand de beste ploeg van het voorjaar is.

Jungels ging er vandoor op de Côte de la Roche-aux-Faucons, de voorlaatste heuvel van de laatste klassieker van het voorjaar. Hij pakte een paar meters en niemand zag hem meer terug. De actie van Jungels deed een beetje denken aan de manier waarop zijn ploeggenoot Niki Terpstra drie weken geleden de Ronde van Vlaanderen won.

De Canadees Michael Woods werd tweede, vlak voor de Fransman Romain Bardet. Julian Alaphilippe kwam juichend als vierde over de finish. De winnaar van de Waalse Pijl was samen met Alejandro Valverde de grote favoriet voor de zege in Luik. Alaphilippe hoefde niet meer zo nodig nadat zijn ploeggenoot Jungels ontsnapt was.

Valverde miste de steun van ploeggenoten om de laatste voorjaarsklassieker net als recordhouder Eddy Merckx voor de vijfde keer te winnen. Jungels kon nauwelijks geloven dat hij als eerste over de finish kwam. ,,Ik startte om te werken voor Alaphilippe”, zei hij. ,,Maar opeens was ik weg en bleef ik weg.”

Sam Oomen was met de twaalfde plaats de beste Nederlander. Zijn kopman Tom Dumoulin van Team Sunweb liet zich ook goed zien en werd vijftiende.