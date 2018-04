Kipchoge wint voor derde keer marathon Londen

De Keniaan Eliud Kipchoge heeft in de marathon van Londen het wereldrecord niet kunnen aanscherpen. De regerend olympisch kampioen lag lang op koers voor een spectaculaire tijd, maar in de laatste 10 kilometer van de race over 42,195 kilometer door de Britse hoofdstad leverde hij te veel in. Hij soleerde wel naar zijn derde overwinning in Londen en passeerde de finish in 2.04.27.

Het wereldrecord blijft op naam van zijn landgenoot Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn 2.02.57 neerzette. De winnende tijd van Kipchoge was ook langzamer dan het parcoursrecord in Londen, dat de Keniaan op 2.03.05 zette bij zijn zege in 2016.

De 33-jarige Kipchoge trok zich zondag niets aan van de warmte in Londen (boven de 20 graden) en liet de tempomakers razendsnel vertrekken. Het moordende tempo voerde naar een doorkomst halverwege in 1.01.00, sneller dan ooit en op een schema van een sensationele eindtijd van laag in de 2 uur en 2 minuten.

Het breekpunt in de wedstrijd kwam na ongeveer 30 kilometer. Kipchoge maakte zich weliswaar los van zijn concurrenten Kenenisa Bekele, Abel Kirui en Daniel Wanjiru, maar hij moest wel het recordschema laten varen. Kennelijk was de temperatuur toch te hoog opgelopen.

Alleen de vrij onbekende Ethiopiër Tola Kitata kon hem volgen én de Britse hardloopheld Mo Farah. De veelvoudig olympisch- en wereldkampioen op de baan miste in het begin van de race een drinkbus en maakte zich daar tijdens het lopen heel druk om, maar hij bleef wel steeds in het spoor van de kopgroep.

Kipchoge liep de laatste kilometers soeverein naar de meet. Hij schudde eerst Farah van zich af en vlak voor het 40-kilometerpunt capituleerde ook Kitata. Tola werd tweede in 2.05.00, Farah rende naar de derde plaats in 2.06.32. Hij verbeterde het 33 jaar oude Britse record van Steve Jones (2.07.13).

De winnaar stond tevreden bij de finish aan The Mall. ,,Ik kwam naar Londen om een prachtige race te lopen en volgens mij was het een prachtige wedstrijd.”