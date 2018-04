Oomen wil ooit winnen in Luik

Wie dacht dat Sam Oomen blij was met de knappe twaalfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik had het verkeerd. ,,Ik wilde eigenlijk bij de eerste tien rijden”, zei het talent van Team Sunweb.

Toch liet de pas 22-jarige Oomen zien waarom hij volgens velen een mooie toekomst voor zich heeft. Hij kon lang mee met de besten maar kwam op de laatste klim naar de top van Côte de Saint-Nicolas net iets tekort. ,,Tom Dumoulin heeft me toen nog naar voren gereden”, zei hij over zijn kopman van Team Sunweb. ,,Maar een plaats bij de eerste tien lukte niet meer. Ooit wil ik hier en in Lombardije winnen. Dan is dit wel een mooie stap.”

Oomen was de afgelopen weken samen met Dumoulin op hoogtestage in Spanje om zo over een kleine twee weken zo goed als mogelijk aan de start van de Ronde van Italië te verschijnen. ,,De Giro is een andere wedstrijd, maar hier krijg ik wel zelfvertrouwen van”, zei de talentvolle Brabander. ,,Door die hoogtestage misten Tom en ik nu nog een beetje snelheid. Maar dat is logisch. Dit was een mooie afvalrace in een enorm tempo. We konden lang mee.”