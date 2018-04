Het zwaar favoriete Houston Rockets liep tegen zijn eerste nederlaag aan in de best-of-seven met Minnesota Timberwolves: 105-121. De Rockets leiden nu met 2-1. Jimmy Butler was op dreef voor de Timberwolves met 28 punten. Bij de Rockets kwam vedette James Harden tot 29 punten.

Anthony Davis en Jrue Holiday waren de uitblinkers bij de ploeg uit New Orleans. Davis noteerde liefst 47 punten en Holiday kwam tot 41 punten. Topschutter bij de uitgeschakelde Trail Blazers was CJ McCollum met 38 punten.

De basketballers van New Orleans Pelicans hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. De Pelicans wonnen opnieuw van Portland Trail Blazers en brachten met de zege van 131-123 de eindstand in de best-of-seven-serie op 4-0.

article

1086383

NEW ORLEANS (ANP/RTR) - De basketballers van New Orleans Pelicans hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. De Pelicans wonnen opnieuw van Portland Trail Blazers en brachten met de zege van 131-123 de eindstand in de best-of-seven-serie op 4-0.

https://nieuws.nl/sport/20180422/pelicans-door-in-play-offs-nba/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/04/22132402/pelicans-door-in-play-offs-nba.jpg

Sport