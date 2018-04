Philadelphia 76ers heeft nog één zege nodig

Philadelphia 76ers staat in de play-offs van de NBA op de drempel van de tweede ronde. De ‘Sixers’ wonnen de vierde wedstrijd in de best-of-sevenserie tegen Miami Heat met 106-102 en kwamen daarmee op een voorsprong van 3-1. De basketballers uit Philadelphia kunnen de serie dinsdag voor eigen publiek beslissen.

Ben Simmons blonk uit met een zogeheten triple-double: zeventien punten, dertien rebounds en tien assists. De 21-jarige Australiër werd de vijfde ‘rookie’ (nieuweling) in de NBA die tijdens de play-offs qua punten, rebounds en assists in de dubbele punten eindigde. Magic Johnson was in 1980 de laatste. JJ Reddick had met 24 punten ook een stevige bijdrage.