Plaza wint weer Castilië en Léon

De Spaanse wielrenner Rubén Plaza heeft op de slotdag toegeslagen in de Ronde van Castilië en Léon. Hij soleerde in de derde en laatste etappe naar de winst en greep daarmee de eindzege. De 38-jarige klimmer won de Spaanse rittenkoers voor de tweede keer in zijn loopbaan. Hij had in het eindklassement 35 seconden voorsprong op landgenoot Carlos Barbero en 42 tellen op de eveneens uit Spanje afkomstige nummer drie, Eduard Prades.

Plaza was mee met de ontsnapping van de dag in de bergrit van Segovia naar Avila over ruim 165 kilometer. Hij ging er op een van de beklimmingen in zijn eentje vandoor en werd niet meer achterhaald.