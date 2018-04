Roeister Keijser prolongeert titel

Roeister Marieke Keijser heeft bij de NK kleine nummers haar titel in de lichte skiff geprolongeerd. De nummer twee van het WK vorig jaar in Florida verwees Martine Veldhuis naar de tweede plaats. Ilse Paulis, olympisch kampioene in de lichte dubbeltwee (met Maaike Head), kwam als derde over de finish.

Lisa Scheenaard behaalde de titel in de skiff (open klasse). De nummer twee van vorig jaar hield Roos de Jong (tweede) en Karolien Florijn (derde) achter zich. De titel in de twee-zonder ging naar Aletta Jorritsma en Veronique Meester.

Bij de mannen zegevierde Koen Metsemakers in de skiff en Obbe Tibben in de lichte klasse. De titel in de twee-zonder was voor Kaj Hendriks en Harold Langen.