Weening tweede in Kroatië

Pieter Weening is als tweede geëindigd in de Ronde van Kroatië. De Nederlander van Team Roompot-NL Loterij kon de Wit-Rus Kanstantsin Siutsou in de vijfde en laatste etappe niet meer uit de leiderstrui rijden.

Weening finishte als veertiende in de slotrit over ruim 150 kilometer van Samobor naar Zagreb. Hij moest drie seconden toegeven op Sivtsov, die in het algemeen klassement een voorsprong van elf tellen op zijn Nederlandse concurrent overhield.

De Italiaan Paolo Simion won de vijfde etappe.