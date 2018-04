Zheng wint tennistoernooi van Zhengzhou

De Chinese tennisster Zheng Saisai heeft in eigen land het proftoernooi van Zhengzhou op haar naam geschreven. Ze won in de finale van haar landgenote Wang Yafan in drie sets: 5-7 6-2 6-1.

Beide speelsters stonden voor het eerst in een finale van een WTA-toernooi. Zheng nam vanaf het begin het initiatief en kwam met een dubbele break voor, maar Wang herstelde, werkte zich alsnog voorbij haar landgenote en pakte de eerste set met 7-5. Zheng nam de controle in de tweede set weer over en gunde Wang in het vervolg van de partij nog maar drie games.