Karlovic knalt Robredo uit Barcelona

De 39-jarige Ivo Karlovic heeft in de eerste ronde van het graveltoernooi in Barcelona de vier jaar jongere Tommy Robredo uitgeschakeld. Mede dankzij 29 aces zegevierde de boomlange Kroaat (2.11 meter) in drie sets: 6-7 (5) 7-6 (8) 6-4. Voor de Spanjaard was het een bittere nederlaag. De oud-kampioen trainde en speelde vanaf zijn veertiende jaar op het tenniscomplex in Barcelona. Karlovic neemt het in de tweede ronde opnieuw tegen een Spanjaard op, de als achtste geplaatste Roberto Bautista Agut.

Titelverdediger Rafael Nadal komt pas woensdag in actie. De grote favoriet speelt tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Andreas Haider-Maurer en de Spanjaard Roberto Carballes Baena. Nadal kan het toernooi in Barcelona voor de elfde keer winnen. Afgelopen zondag behaalde hij in Monaco al zijn elfde titel.