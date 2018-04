Park herovert koppositie wereldranglijst golf

De Zuid-Koreaanse golfster Park In-bee neemt na tweeënhalf jaar weer de koppositie in op de wereldranglijst. De 29-jarige is door haar tweede plaats in het LA Open gestegen van drie naar één en lost de Chinese Shanshan Feng af. Feng stond 23 weken achtereen bovenaan.

Park won in haar carrière al zeven majors en is olympisch kampioene. Ze voerde verdeeld over drie periodes in totaal al 92 weken de wereldranglijst aan, waarvan de laatste periode eindigde in oktober 2015 na negentien weken.

,,Het was niet echt mijn doel voor dit jaar, dus ik beschouw het als een onverwacht cadeautje”, zei Park, die de afgelopen seizoenen vaak geblesseerd was.

Anne van Dam is de hoogst genoteerde Nederlandse op de wereldranglijst. De golfster uit Arnhem staat 122e.