Salah speler van het jaar in Premier League

Aanvaller Mohamed Salah van Liverpool is uitgeroepen tot speler van het jaar in de Engelse Premier League. Hij is de eerste Egyptenaar die deze prijs ontvangt.

Salah (25) kreeg bij de verkiezingen van de Professional Footballers’ Association (PFA) de voorkeur boven Kevin De Bruyne, Leroy Sané, David Silva (allen van landskampioen Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur) en David De Gea (Manchester United). De Egyptenaar wist in alle competities dit seizoen al 41 keer te scoren voor Liverpool, dat in de halve finales van de Champions League staat.

De Duitse aanvaller Sané (22) werd verkozen tot beste jonge speler in de Premier League.