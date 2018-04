Bouwmeester tweede na eerste dag in Hyeres

Zeilster Marit Bouwmeester is goed gestart bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyeres. Hoewel er niet al te veel wind stond, kwam de olympisch kampioene in de Laser Radial na twee races uit op de tweede plaats.

,,Ik ben happy met deze dag”, zei Bouwmeester. ,,Vrijwel alle aspecten waar we aan gewerkt hebben gingen heel goed.” In de Finn voer Nicholas Heiner naar de vijfde plek.

Bij de Nederlandse windsurfers staan Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberge sinds enige tijd weer samen op het water. Badloe staat na drie race op de zesde plek. ,,Het is nog maar dag 1, dus het kan nog alle kanten op, maar ik heb lekker kunnen varen”. Voor olympisch kampioen Van Rijsselberge verliep de dag minder goed met de 38e plek in het klassement. ,,Het is weer even wennen”, aldus Van Rijsselberge. ,,Best lastig om meteen weer helemaal scherp te varen. Dat er weinig wind staat maakt het ook wel pittig, maar ik moet beginnen bij het begin: eerst maar eens goed van de startlijn komen.”

Bij de vrouwen kwam Lilian de Geus na de eerste dag ook uit op de zesde plek.