De Nederlandse ijshockeyers hebben ook de tweede wedstrijd van het WK in divisie 2A met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van bondscoach Doug Mason won met 11-1 (3-0 3-0 5-1) van IJsland. In het eerste duel was Oranje met 7-0 te sterk van China.

Nederland stond na een kwartier spelen al op een 3-0 voorsprong. Mitch Bruijsten, Raphael Joly en Julian van Lijden waren op dreef met alle drie twee treffers.

Na een rustdag is donderdag Servië de tegenstander.