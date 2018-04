Matthews snelst in proloog Ronde van Romandië

Michael Matthews heeft zijn eerste zege van het seizoen behaald. De Australische wielrenner van Team Sunweb deed dat in de proloog van de Ronde van Romandië. Matthews legde de 4 kilometer lange rit in Fribourg af in 5 minuten en 33 seconden. Daarmee was hij één seconde rapper dan drie renners: de Zwitser Tom Bohli, de Sloveen Primoz Roglic van Team LottoNL-Jumbo en de Australiër Rohan Dennis.

De Ronde van Romandië gaat woensdag verder met een etappe over 166,6 kilometer van Fribourg naar Delémont.