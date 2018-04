Nuis mist eerste training van zijn ploeg

Kjeld Nuis ontbrak dinsdag op de eerste training van het Team Lotto-Jumbo. De tweevoudig olympisch kampioen heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd. Hij kreeg al een nieuw aanbod, maar dat was voordat hij bij de Spelen in Zuid-Korea de titels won op de 1000 en 1500 meter. Hij vindt dat hij voor deze successen wel moet worden gewaardeerd.

,,Ik heb daarna geen aanbod meer gehad. Er is helaas ook nog geen gesprek geweest waarom dat niet komt”, zei Nuis tegen de NOS. ,,Als er geen ander aanbod komt, zal het slikken of stikken worden, maar daar zal dan eerst wel over gesproken moeten worden.”