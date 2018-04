Rugproblemen zaten Kramer dwars bij Spelen

Sven Kramer heeft door rugproblemen niet optimaal kunnen presteren bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De schaatser won in Pyeongchang goud op de vijf kilometer, maar stelde teleur op de tien kilometer.

,,Uiteindelijk had ik het hele jaar al last van rugklachten”, zei Kramer dinsdag tegen de NOS bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,Die komen voort uit een discopathie. Dat is een moeilijk woord voor rugproblemen. Bij mij is het vooral in de lage rug, waardoor ik krachtverlies krijg in mijn linkerbeen. Daardoor is de aansturing het afgelopen jaar niet optimaal geweest”.

Volgens Kramer kreeg hij meer problemen met zijn rug doordat hij vorig jaar zomer een paar keer hard viel tijdens het trainen op de fiets. ,,Dan krijgt het lijf zulke optaters, dat gaat ergens zitten en dat is meestal in de zwakke plek van je lijf. En dat is bij mij de rug”.

Kramer had vorig seizoen ook al last van zijn rug. Maar nam geen maatregelen. ,,Het had gekund, maar is in een schaatsseizoen heel lastig. Je maakt een hele eentonige beweging, het gaat altijd linksom. Dat is behoorlijk stressvol voor de rug. Maar achteraf is het makkelijk praten. We hebben hiervoor gekozen en dan moet je dealen met de consequenties.”

Ondanks de klachten won hij wel de vijf kilometer, maar deze afstand heeft hij op ,,lompe kracht” gereden. ,,Maar dat gaat op de 10 kilometer niet. Dan moet het dynamisch zijn, de techniek en het lijf moeten helemaal goed zijn.” Kramer heeft niet overwogen om de 10 kilometer te laten lopen. ,,Ik sport om te winnen. Maar dat gaat niet altijd. Dat is de keerzijde van de medaille en die hoort er ook bij.”

Voor komend seizoen zal Kramer meer aandacht besteden aan zijn rug en hoopt hij dat het beter en stabieler wordt.