Visser treft Europees kampioene in Hengelo

Nadine Visser neemt het bij de FBK Games in Hengelo op de 100 meter horden op tegen Cindy Roleder, de Europese kampioene op dit nummer. Visser pakte vorige maand bij de WK indoor in Birmingham brons op de 60 meter horden en besloot kort daarna de horden voorlopig te verkiezen boven de meerkamp. De 23-jarige pupil van coach Bart Bennema komt naar Hengelo ter voorbereiding op de EK in Berlijn.

,,Dit is een van de duels waar je naar uitkijkt”, zegt directrice Ellen van Langen van de FBK Games. ,,Ik ben heel benieuwd of Nadine de Europees kampioene kan verslaan. Als dat gebeurt, denk ik natuurlijk ook meteen aan het verbreken van het stokoude Nederlands record van Marjan Olyslager.” Dat record dateert al uit 1989 (12,77 seconden). Visser bleef daar vorig jaar in Götzis met 12,78 net boven. Bij de WK indoor verbeterde ze wel het Nederlands record van Olyslager op de 60 meter.