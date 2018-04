Wielerwereld neemt afscheid van Goolaerts

Ruim twee weken nadat hij was overleden aan de gevolgen van een hartaanval, is de Belgische wielrenner Michael Goolaerts begraven. De 23-jarige wielrenner van Veranda’s Willems-Crelan kreeg tijdens Parijs-Roubaix een hartaanval. Hij overleed die avond in het ziekenhuis van Lille.

Ploeggenoten van Goolaerts droegen daarin de kist met zijn lichaam de kerk in Hallaar binnen. Op de kist lag een shirtje van de Belgische ploeg, ernaast stond de fiets van Goolaerts die hij gebruikte in Parijs-Roubaix. Het stof en plaatje met daarop zijn startnummer 84 zaten er nog op.

In de kerk zaten naast de familieleden en vrienden van de overleden wielrenner ook heel wat mensen uit de wielerwereld, onder wie directeur Christian Prudhomme van de ASO, de organisatie die onder meer Parijs-Roubaix en de Tour organiseert. Buiten de kerk volgden honderden mensen de afscheidsdienst via schermen.