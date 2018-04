Wozniacki wint overtuigend op gravel

Caroline Wozniacki is goed begonnen aan het seizoen op gravel. De Deense nummer twee van de wereld won in Istanbul haar eerste wedstrijd met twee keer 6-2 van de Russische Ekaterina Alexandrova.

Wozniacki wilde snel klaar zijn met haar partij. Ze is een groot fan van de voetbalclub Liverpool en was tot haar opluchting op tijd klaar om live te kijken naar de wedstrijd in de halve finales van de Champions League tussen Liverpool en AS Roma. ,,Ik denk dat het 2-0 voor Liverpool wordt”, voorspelde ze in Istanbul.