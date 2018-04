Alleen met pillen blijft Semenya vrouw

Tweevoudig olympisch kampioene 800 meter Caster Semenya zal medicatie moeten slikken als ze bij de vrouwen wil blijven meedoen op haar favoriete afstanden 800 en 1500 meter. De internationale atletiekfederatie IAAF rangschikt de Zuid-Afrikaanse onder de atletes die van nature te veel testosteron aanmaakt. De federatie meent dat atletes door de spierversterkende werking van het hormoon oneerlijk voordeel hebben boven vrouwen zonder deze afwijking.

De IAAF komt naar verwachting donderdag met de nieuwe regels voor het zogenoemde hyperandrogenisme naar buiten. Door medicatie zal de testosteronspiegel dalen en dat lijkt voor Semenya de enige manier om zich te kunnen handhaven bij de vrouwen. Semenya veroverde vorige zomer op de WK in Londen het goud op de 800 meter en het brons op de 1500 meter.

De IAAF verplichtte Semenya al eens middelen te slikken om haar testosteronspiegel te verlagen, maar het internationale hof van sportarbitrage CAS floot de federatie in 2015 terug. De mondiale bond moest meer bewijs aanleveren om het CAS ervan te overtuigen dat vrouwen met een te hoog testosterongehalte in het voordeel zijn. De IAAF heeft dat bewijs naar eigen zeggen gevonden in wetenschappelijke studies.