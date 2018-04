Gregorius opnieuw op dreef voor Yankees

Honkballer Didi Gregorius is aan een ijzersterke start van het seizoen bezig bij New York Yankees. De Nederlandse international had een groot aandeel in de 8-3-zege van zijn team tegen Minnesota Twins. Gregorius kwam tot een homerun, zijn achtste van het seizoen, en liet drie teamgenoten binnenkomen.

Het was zijn derde homerun op rij. ,,Ik ben er niet speciaal op uit. Ik probeer de ballen tegen de lijn aan te slaan. Gaan ze het veld uit, dan is dat mooi. Maar ik probeer niets te veranderen. Ik moet gewoon blijven doen waar ik goed in ben”, zei de geboren Amsterdammer op de website van zijn club. Gregorius voert met 27 de ranglijst van RBI’s (run batted in) aan in de Major League: dat staat voor het aantal binnengeslagen punten.