Nadal dendert door in Barcelona

Rafael Nadal is in zijn jacht op de elfde eindzege van het toernooi van Barcelona goed begonnen. De Spanjaard klopte zijn landgenoot Roberto Carballes Baena in twee sets: 6-4 6-4.

Nadal bewees vorige week al met zijn winst van het toernooi in Monte Carlo dat hij op gravel nauwelijks is te kloppen. Nadal klopte toen Kei Nishikori in de finale. De Japanner strandde in Barcelona al na zijn eerste optreden. Hij verloor de eerste set tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez en gaf vervolgens geblesseerd op.

Ook voor Novak Djokovic is het toernooi van Barcelona al voorbij. De Serviër, voormalig nummer één van de wereld, verloor van de Slowaak Martin Klizan: 6-2 1-6 6-3.