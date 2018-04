Schaatser De Vries langer bij LottoNL-Jumbo

Douwe de Vries heeft zijn contract bij Team LottoNL-Jumbo verlengd. De 35-jarige schaatser is met de ploeg van coach Jac Orie een overeenkomst voor nog een jaar overeengekomen. De Fries, die vorig jaar nog wereldkampioen op de ploegachtervolging werd, sluit per direct aan bij het trainingskamp van de formatie in Doorwerth.

De Vries maakte in 2014 de overstap naar de equipe van Orie en veroverde de afgelopen vier jaar niet alleen driemaal de wereldtitel op de ploegachtervolging maar ook het brons op de 5000 meter van de WK afstanden 2015. Hij kwalificeerde zich afgelopen winter niet voor de Olympische Spelen van Pyeongchang.

,,Ik kijk er naar uit om verder met Sven Kamer te trainen en ik hoop een steentje bij te dragen aan de ontwikkelingen van ‘jonkies’ als Patrick Roest en Chris Huizinga. Maar daarnaast ga ik er natuurlijk ook alles aan doen om het maximale uit mezelf te halen”, aldus De Vries. Orie heeft vertrouwen in de routinier: ,,Vorig jaar leverde hij zijn beste testen ooit. Hopelijk komt dat dit seizoen er weer uit.”