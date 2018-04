Amerikaanse wielrenster overleden aan kanker

De Amerikaanse wielrenster Jacquelyn Crowell is op dertigjarige leeftijd overleden. Bij Crowell werd eind 2013 een kwaadaardige hersentumor aangetroffen, die voor uitvalsverschijnselen aan de rechterkant van haar lichaam zorgde. Na een operatie en chemotherapie keerde de Amerikaanse nog even terug in het vrouwenpeloton bij de ploeg UnitedHealthcare.

Crowell moest echter al snel stoppen en haar olympische droom opgeven om als baanwielrenster naar de Olympische Spelen van Rio 2016 te gaan. De Amerikaanse ging verder als trainster van jonge wielrenners. ,,Geniet van elk moment dat je hebt”, zei Crowell een paar jaar geleden tijdens een emotionele speech bij de Ronde van Californië. Ze overleed woensdag aan de gevolgen van de ziekte.