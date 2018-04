De Gendt soleert naar ritzege in Romandië

De Belg Thomas De Gendt heeft in zijn geliefde stijl de tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was de hele dag in de aanval met een groep en reed de laatste 25 kilometer alleen voorop. In Yverdon-les-Bains won de Italiaan Sonny Colbrelli zo’n 2 minuten achter De Gent de pelotonsprint voor de tweede plaats. De Fransman Samuel Dumoulin werd derde.

Lang leek de Amerikaan Nathan Brown, lid van de kopgroep, op weg naar de leiderstrui. Maar nadat hij had moeten lossen bij De Gendt werd Brown snel opgeslokt door het peloton. Daarin reed ook Primoz Roglic, de Sloveen van LottoNL-Jumbo die het klassement blijft aanvoeren.

De Gendt won dit jaar al een rit in de Ronde van Catalonië, eveneens na een solo. Vorig jaar greep hij in de Tour de France naast de prijs voor de strijdlustigste renner. Die ging naar de Fransman Warren Barguil, tot onvrede van de Belg die vraagtekens plaatste bij de objectiviteit van de overwegend Franse jury.

De Belg Victor Campenaerts, De Gendt en Brown bleven in de finale voorop uit een kopgroep die aanvankelijk uit vijf renners bestond. Op het heuvelachtige parcours lieten zij het peloton, vaak geleid door de mannen van LottoNL-Jumbo, jagen. 30 kilometer voor de streep moest Campenaerts op een lastig stuk zijn twee medevluchters laten gaan. Brown, de beste geklasseerde man van het drietal, klampte nog even aan maar kon bij een tempoversnelling van De Gendt, een specialist lange ontsnappingen, niet meer volgen.

Vrijdag volgt een klimtijdrit over 9,9 kilometer. Roglic weet in het klassement de Australiër Rohan Dennis in dezelfde tijd achter zich. De Brit Geraint Thomas volgt op vier seconden. De Ronde van Romandië eindigt zondag.