IJshockeyers verslaan ook Servië

De Nederlandse ijshockeyers hebben bij het WK in divisie 2A ook de derde wedstrijd overtuigend gewonnen. Oranje was in Tilburg met 5-0 te sterk voor Servië, dat evenals de thuisploeg de eerste twee duels had gewonnen. De periodestanden waren: 2-0 2-0 1-0.

Dankzij twee treffers van Ties van Soest kwam Nederland in de eerste periode op voorsprong. De ploeg van bondscoach Doug Mason speelde daarna een gewonnen wedstrijd. Jordy van Oorschot zorgde voor de eindstand in de derde periode: 5-0. Oranje won voor eigen publiek eerder van IJsland (11-1) en China (7-0).

Nederland speelt zaterdag tegen België. Australië heeft evenals Oranje de maximale score uit drie duels gehaald. Beide titelkandidaten ontmoeten elkaar zondag in de laatste WK-wedstrijd.