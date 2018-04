Lichtgewichten snel klaar op EK judo

De Nederlandse lichtgewichten hebben op de Europese kampioenschappen judo in Tel Aviv geen rol van betekenis kunnen spelen. Amber Gersjes (-48 kilogram) en Sanne Verhagen (-57) werden al in de eerste ronde uitgeschakeld, Margriet Bergsma (-57) en Tornike Tsjkadoea (-60) strandden in de tweede ronde.

De 21-jarige Tsjkadoea, debutant bij de mannen op de EK, begon flitsend. Hij had Matjaz Trbovc uit Sloveniƫ al na 20 seconden op de rug liggen, goed voor een ippon. In de tweede ronde moest de Europees juniorenkampioen van 2016 zijn meerdere erkennen in de Brit Ashley McKenzie.

Bondscoach Maarten Arens heeft drie medailles als doel gesteld op de EK. Vrijdag komen met Juul Franssen, Sanne van Dijke, Kim Polling, Sam van ’t Westende en Frank de Wit kanshebbers voor eremetaal in actie op de tatami.