Lotto-Soudal met recordhouder Hansen naar Giro

De Australische wielrenner Adam Hansen begint over anderhalve week aan zijn twintigste grote ronde op rij. De recordhouder maakt deel uit van de ploeg waarmee het Belgische Lotto-Soudal aan de start van de Ronde van Italië verschijnt. De ploeg schuift meerdere troeven naar voren, allen Belgen: Victor Campenaerts gaat voor ritwinst in de openingstijdrit, Jens Debusschere is de man voor de sprintetappes terwijl Tim Wellens op heuvelachtige wegen op zoek gaat naar een tweede ritzege in Italië.

Hansen, die tijdens de Giro 37 wordt, kende een moeilijk begin van het seizoen. ,,Maar de afgelopen weken heeft hij zich klaargestoomd voor de Giro”, zag ploegleider Bart Leysen. ,,Ik zie zeker mogelijkheden voor hem om aan te vallen, maar hij speelt ook een belangrijke rol in dienst van Debusschere in de sprintetappes.”

De ploeg bestaat verder uit de Belgen Sander Armée, Frederik Frison, Tosh Van der Sande en de Deen Lars Bak. De Giro begint op 4 mei in Jeruzalem.