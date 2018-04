Muguruza geeft op in Stuttgart

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft haar partij in de tweede ronde van het toernooi van Stuttgart voortijdig moeten staken. De nummer drie van de wereld ondervond te veel last van een blessure in de onderrug. Daardoor bereikte de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die de eerste set met 7-5 had gewonnen, de kwartfinales.

Muguruza was de nummer twee van de plaatsingslijst in de Zuid-Duitse stad, waar ook Angelique Kerber geblesseerd afhaakte. De Duitse, voormalig nummer één van de wereld, werd in haar partij met de Estse Anett Kontaveit gehinderd door een blessure aan het rechterbovenbeen.