Recordbudget voor ‘Big Ben’ in America’s Cup

De vermaarde Britse zeiler Sir Ben Ainslie begint met Ineos Team GB als één van de favorieten aan de nieuwe editie van America’s Cup. De viervoudig olympisch kampioen heeft een budget van liefst 126 miljoen euro tot zijn beschikking gekregen. Dat is een record voor de Britse zeilwereld.

,,Groot-Brittannië heeft nu de grootste kans om America’s Cup te winnen”, jubelde Ainslie, die in de Britse media ‘Big Ben’ wordt genoemd vanwege zijn vele zeilsuccessen. ,,We gaan de trofee naar huis halen, daar waar de Cup behoort.”

De 36e strijd om de ‘Auld Mug’, die 1851 voor de eerste keer werd uitgereikt, zal in 2021 voor de kust van Auckland plaatsvinden. In 2017 won Emirates Team uit Nieuw-Zeeland in de finale met 7-1 van Oracle Team USA.