Rockets door, James held van Cavaliers

Houston Rockets heeft de tweede ronde van de play-offs in de NBA bereikt. De beste ploeg uit de reguliere competitie rekende in de eerste ronde met 4-1 af met Minnesota Timberwolves. De Rockets wonnen de vijfde wedstrijd met 122-104 en beslisten daarmee de best-of-sevenserie.

LeBron James was weer eens de held bij Cleveland Cavaliers. ‘King James’ besliste het vijfde duel met Indiana Pacers in de zoemer. De 33-jarige basketballer gooide in de laatste seconde een driepunter raak en bezorgde de Cavaliers daarmee de winst (98-95) én een voorsprong van 3-2 in de serie. James gooide in totaal 44 punten bij elkaar en pakte ook nog eens tien rebounds.