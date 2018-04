Tennisster Rus naar kwartfinales in Istanbul

Arantxa Rus blijft het goed doen bij het WTA-tennistoernooi in Istanbul. De Nederlandse bereikte de kwartfinales door een overwinning in drie sets op de Montenegrijnse Danka Kovinic: 2-6 6-2 6-0. Eerder stuntte de 27-jarige Rus, die het hoofdtoernooi haalde via de kwalificaties, met een zege op de als vierde geplaatste Chinese Zhang Shuai.

Het is voor het eerst sinds november dat Rus op het hoogste tennisniveau zo ver komt. Toen bereikte ze in Taipei zelfs de eindstrijd. Belinda Bencic hield de speelster uit Monster van haar eerste toernooizege af.