Titelverdediger Pouille eruit in Boedapest

Het tennistoernooi van Boedapest is al voor de kwartfinales de titelverdediger kwijt. De Fransman Lucas Pouille liet zich in de tweede ronde verrassen door John Millman. De Australiër, die nog net in de top 100 staat, won in twee sets: 6-3 6-4. De partij was in 73 minuten beëindigd.

Pouille is de nummer 14 van de wereld. Voor de 28-jarige Millman was de zege op een zo hoog geklasseerde speler een primeur. ,,Ik zat er vaker dichtbij maar kon het steeds niet afmaken. Dit is een heel mooi resultaat, zeker omdat het mijn eerste toernooi van dit jaar is op gravel.” In het niet bijster sterk bezette toernooi is de Duitser Yannick Maden zijn volgende tegenstander.