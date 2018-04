Van Barneveld pakt punt tegen wereldkampioen

Raymond van Barneveld was tijdens de dertiende ronde in de Premier League dicht bij een stuntje. De Haagse routinier kwam in Manchester tegen wereldkampioen Rob Cross na een achterstand van 3-5 sterk terug. Hij pakte drie legs op rij en gooide bij een stand van 6-5 zelfs voor de winst. De Brit herstelde zich net op tijd: 6-6. Daardoor bleef Cross in de bovenste regionen van de ranglijst. Van Barneveld heeft als middenmoter nog altijd een kleine kans op een plek bij de laatste vier, die half mei in Londen om de titel gaan strijden.

Koploper Michael van Gerwen moest eerder op de avond genoegen nemen met een gelijkspel tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (6-6). De titelhouder speelt in de laatste partij van de avond in Manchester ook nog tegen de Brit Michael Smith.