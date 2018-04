Weer homerun Gregorius voor Yankees

Voor de vierde wedstrijd op rij heeft de Nederlandse honkballer Didi Gregorius een homerun geslagen voor zijn club de New York Yankees. De korte stop sloeg dit keer toe in de derde inning. Het was al de negende homerun van het seizoen voor de 28-jarige geboren Amsterdammer.

De Yankees versloegen de Minnesota Twins met 7-4. Uiteindelijk sloeg Gregorius drie honkslagen en twee punten binnen. In de statistieken staat hij nu op bijna alle onderdelen op de eerste plaats. Zo leidt hij de Major League met 29 binnen geslagen punten, en het hoogste slaggemiddelde (.372) na 23 wedstrijden.

Het was de vijfde overwinning op rij de New York. In de stand staat Boston Red Sox met vier overwinningen meer dan New York er nog een stuk beter voor. Boston won de uitwedstrijd bij Toronto Blue Jays met 4-3.