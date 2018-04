Bernal wint klimtijdrit in Romandië

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft de derde etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. Het 21-jarige talent van Team Sky was in de klimtijdrit over 9,9 kilometer alle favorieten de baas met een tijd van 25 minuten en 10 seconden. Alleen de Sloveen Primoz Roglic kon in het spoor blijven van Bernal, hij gaf 4 seconden toe. De renner van LottoNL-Jumbo verdedigde met succes zijn leiderstrui.

Steven Kruijswijk, teamgenoot van Roglic bij de Nederlandse ploeg, eindigde als vierde op 48 seconden van Bernal. De Ronde van Romandië, de Zwitserse voorbereidingskoers op de Ronde van Italië, eindigt zondag.