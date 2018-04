Fransman klopt badmintonner Fransman op EK

Badmintonner Nick Fransman heeft op de Europese kampioenschappen in Huelva niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlander moest in de kwartfinales van het mannentoernooi buigen voor de als vierde geplaatste Brice Leverdez uit Frankrijk. Fransman (26) won de eerste game nog wel met 24-22, maar moest daarna alsnog buigen voor Leverdez: 15-21 15-21. Mark Caljouw was een ronde eerder al gestrand tegen de Deense topspeler Jan O Jørgensen.

Selena Piek en Cheryl Seinen bereikten in het vrouwendubbel de halve finales. Het als vijfde geplaatste koppel versloeg de Engelsen Lauren Smith en Sarah Walker, de nummers vier van de plaatsingslijst, met overtuigende cijfers: 21-10 21-10. Piek kan zich met Jacco Arends ook nog plaatsen voor de halve finales in het gemengddubbel.