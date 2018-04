Halep verrassend onderuit tegen Vandeweghe

Simona Halep is in de kwartfinale van het tennistoernooi van Stuttgart verrassend uitgeschakeld door Coco Vandeweghe. De Roemeense aanvoerster van de wereldranglijst ging in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse nummer zestien van de wereld: 4-6 1-6.

In de eerste set ging het op het Duitse gravel nog gelijk op. De eerste break (in de tiende game) van Vandeweghe was direct voldoende voor setwinst. In de tweede set was Halep geen schim meer van zichzelf en liep de Amerikaanse tennisster snel weg naar een comfortabele voorsprong. Op service van Halep benutte Vandeweghe uiteindelijk haar tweede matchpoint.

De 26-jarige Vandeweghe versloeg in de vorige ronde de Duitse titelverdedigster Laura Siegemund. De Amerikaanse treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina en de Française Caroline Garcia.