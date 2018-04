Judoka Juul Franssen is al bij haar eerste optreden op de Europese titelstrijd in Tel Aviv uitgeschakeld. De Nederlandse deelneemster in de klasse tot 63 kg verloor van Alice Schlesinger. De Britse besliste de partij op ippon.

In dezelfde klasse verloor Sanne Vermeer in haar tweede partij van de Duitse Martyna Trajdos. Ze had eerder wel gewonnen van de Poolse Agata Ozdoba-Blach.