Luiten stijgt op Chinees Open

Na een goede tweede dag is golfer Joost Luiten bij de China Open in Peking gestegen naar de vijftiende plaats. De 32-jarige Rotterdammer ging rond in 69 slagen, drie onder het baangemiddelde. Een dag eerder had hij een slag meer nodig gehad, vooral omdat hij aan het slot van zijn rondgang wat problemen kende.

Matt Wallace uit Engeland leidt na twee dagen, met 9 onder par. Hij heeft daarmee 4 slagen voorsprong op Luiten.

,,Ik speelde goed vandaag”, reageerde Luiten. ,,Alleen de dubbel-bogey op 3 en de bogey op 6 gooiden roet in het eten voor een hele lage ronde. Maar al met al is -3 niet slecht. Ik sta nu slechts vier slagen achter de leider. In het weekeinde moet ik voor een echt lage ronde de fouten van de kaart houden. Dat is het volgende doel.”

Luiten maakte vorige week in Marokko zijn rentree, nadat hij een aantal weken aan de kant had gestaan met een polsblessure. Hij eindigde daar op de gedeelde negende plaats.