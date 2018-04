Nadal naar laatste vier in Barcelona

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft de halve finales bereikt van het graveltoernooi in Barcelona. Nadal versloeg de Slowaak Martin Klizan in twee sets: 6-0 7-5.

Aanvankelijk duidde niets er op dat Nadal een moeilijke middag zou hebben tegen de nummer 140 van de wereld. Soepel won de nummer één van de wereld de eerste zes games.

Toch kwam Klizan sterk terug in de tweede set. Hij brak Nadal in de openingsgame. Op 5-4 serveerde Klizan, die via de kwalificaties was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, voor de wedstrijd. Ondanks drie setpoints moest de Slowaak toch de game laten aan Nadal. De Spanjaard wilde het op zijn favoriete ondergrond niet op een beslissende derde set laten aankomen. Nadal schakelde een tandje bij en won ook de twee volgende games en daarmee de wedstrijd.

In de halve finale treft Nadal de winnaar van de partij tussen de Belg David Goffin en de Spanjaard Roberto Bautista Agut.